La lite furibonda e il conseguente lancio del bollitore sembrano ormai acqua passata, e Jessica Morlacchi e Helena Prestes hanno seppellito – almeno per il momento – l’ascia di guerra. Infatti, da quando sono tornate nella Casa del Grande Fratello, la cantante e la modella brasiliana (che si trovano insieme in tugurio) sono ormai inseparabili, e nella giornata di ieri hanno animato il luogo più “disagiato” della Casa con canti e balli.

Jessica parla del rapporto con Helena

“Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Tutti i video delle litigate non li potevo vedere, vedevo proprio una donna, e mi dicevano, ma chi è? Avevo gli occhi da matta! Da fuori tutto ha avuto un senso diverso. Con Helena ci siamo riviste in più occasioni, anche fuori dallo studio. Cosa abbiamo fatto? Due matte! Baci, abbracciarci subito. Io le ho detto ‘Helena ma tu pensa quanto eravamo tese a livello mentale per arrivare a scannarci come abbiamo fatto, pensa a quanto stavamo veramente sotto pressione’. Ed è vero, perché se ci vedete fuori, siamo tu matte, siamo state benissimo insieme. Risate, scherzi, salti, perché lei mica cammina, salta! Due persone completamente diverse rispetto a quelle che eravamo alla fine del nostro percorso qui dentro. Ma poi non solo dal vivo, ci siamo sentite spesso anche per telefono. Pensa che l’altro giorno in piena notte questa mi manda le foto dei pini qui a Roma e mi dice ‘sembrano dinosauri’. Ma vi rendete conto? Lei nei pini vede i dinosauri! Fantastica.

Io non giustifico i nostri errori, ma voglio anche dire che c’era tanto stress. Stavamo là dentro da quattro mesi, ragazzi sono tanti. Ho letto tante critiche, ma non è facile immedesimarsi e capire. Ragazzi, io sfido chiunque, fatevi voi una reclusione di quattro mesi e poi vediamo se non sbroccate. Uno inizia a litigare per tutto, a vedere cose che non ci sono e a stuzzicarsi”.