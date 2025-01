Un discusso volto di Uomini e Donne potrebbe sbarcare al Grande Fratello. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza: “Mario Cusitore potrebbe entrare nella Casa del GF. Voci di corridoio fanno sapere che ‘qualcun’ lo avrebbe cercato”, ha scritto l’esperto di gossip.

Nel corso della ventiquattresima puntata stagionale andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio, Alfonso Signorini ha annunciato che il reality durerà ancora a lungo, e che presto nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa. “Questa edizione del Grande Fratello è iniziata il 16 settembre. E’ in onda da 126 giorni e durerà ancora a lungo. Nelle prossime settimane il gioco si farà ancora più duro con eliminazioni sempre più frequenti. In questi mesi, la Casa ha subito imprevedibili abbandoni, ben cinque, e prestissimo arriveranno nuovi concorrenti con altre storie da raccontare”, ha detto il conduttore.

Nel frattempo, ieri c’è stato il ripescaggio di Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi, Federica Petagna e Michael Castorino. Nella puntata di giovedì verranno decretato i quattro preferiti che torneranno ufficialmente in gioco.