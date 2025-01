Il pubblico del Grande Fratello ha deciso di fare rientrare nella Casa dei concorrenti che, nel corso di questi quattro mesi, erano stati eliminati o avevano deciso di ritirarsi. Com’era lecito aspettarsi, alcuni degli inquilini non l’hanno presa bene, e tra questi ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che sono costretti (di nuovo) alla convivenza con due dei loro più acerrimi nemici, ovvero Helena Prestes e Iago Garcia.

Shaila e Lorenzo sul ripescaggio: "Per noi è un'in****ta"

L’ex velina e il modello milanese ne hanno parlato al termine della puntata andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio. “Che gli ex concorrenti possano rientrare non la trovo una cosa bizzarra, mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirati possono avere l’opportunità di rientrare”, ha commentato Shaila, che poi ha aggiunto: “E mi riferisco anche a Jessica. Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? Adesso pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è? Mi mettono in nomination o mi mettono in tugurio. Boh. Mi sembra tutto un po’ curioso. C’è poi da mettere in conto che questi qua conoscono tutto ciò che è successo fuori, dalla A alla Z. Questo è un plus per loro. Per noi è un’in***ata soprattutto per chi ti è stato nemico. A sto punto dico ‘fatemi uscire pure a me un attimo a prendere un po’ d’aria’. Non è giusto”. Dello stesso pensiero anche Lorenzo: “Certo, è un plus per loro, sono avvantaggiati e non è giusto”.

In seguito, Spolverato si è sfogato anche con Chiara Cainelli, minacciando per l’ennesima volta di abbandonare la Casa (spoiler: non succederà!) se Helena e Iago torneranno ad essere concorrenti. "Sono andato in Confessionale ed ho sbottato, aspetto giovedì e vado via. Se mi entrano Iago e Helena...", ha detto il modello milanese.