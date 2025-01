Ieri sera è andata in onda la ventiquattresima puntata del Grande Fratello. Ancora una volta, nonostante l'hype relativo al ripescaggio degli ex concorrenti, gli ascolti sono stati deludenti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, è stato visto da 2.311.000 telespettatori con uno sgare pari al 17,3%.

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 20 maggio 2025 pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 20 gennaio 2025, su Rai1 la seconda puntata de Il Conte di Montecristo ha interessato 5.781.000 spettatori pari al 31.4% di share. Su Canale5 – dalle 21:43 all’1:20 – Grande Fratello ha raccolto 2.311.000 spettatori con uno share del 17.3% (Night: 1.065.000 – 27.2%, Live: 516.000 – 15.6%) Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 947.000 spettatori pari al 4.4%, nella presentazione di 33 minuti, e 1.012.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Avengers: Age of Ultron incolla davanti al video 1.143.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 667.000 spettatori e il 3.8% (presentazione di 10 minuti: 474.000 – 2.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 695.000 spettatori (4.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 831.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 551.000 spettatori con il 2.7% (episodio in replica in seconda serata: 290.000 – 2%). Sul Nove per Nove Comedy Club lo spettacolo di Valentina Persia Ma che te ridi? raduna 597.000 spettatori (3.1%).