Il pubblico del Grande Fratello ha deciso di fare rientrare nella Casa dei concorrenti che, nel corso di questi quattro mesi, erano stati eliminati o avevano deciso di ritirarsi. Tra loro, però, c’è anche chi ha deciso di fare un passo indietro e di non accettare la proposta della produzione, ovvero Ilaria Clemente (che ha abbandonato quando ha scoperto di essere incinta), Eleonora Cecere (che si è ritirata dopo che il marito le ha chiesto di tornare da lui e dalle figlie), e Yulia Bruschi. Quest’ultima, di comune accordo con la produzione, ha deciso di porre fine alla sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini per difendersi dalle accuse mosse contro di lei dall’ex compagno Simone Costa, che a Fanpage.it aveva raccontato di averla denunciata per un’aggressione avvenuta poco prima che lei varcasse la porta rossa.

Yulia Bruschi: "Triste e delusa per non essere potuta rientrare"

Tuttavia, al termine della puntata, Yulia si è detta rammarica di non aver potuto partecipare al televoto che avrebbe potuto decretare il suor ritorno nella Casa, dove avrebbe potuto riabbracciare il suo fidanzato Luca Giglioli. Secondo gli utenti, non sarebbe stata la Bruschi a declinare la proposta, che invece le sarebbe stata imposta dalla produzione. “Un commento a caldo? Sono molto delusa e triste per non essere potuta rientrare – ha detto Yulia -. Pero vabbè, sicuramente non sarà questa occasione, ma ce n’è sarà un’altra. Io comunque continuo a crederci lo stesso grazie a voi, che mi date un amore immenso e non mi mollate un attimo […] Che dire, la speranza è l’ultima a morire, mai dire mai…”.

Evidentemente, essendoci un procedimento legale in corso, la presenza di Yulia nel reality è stata giudicata incompatibile.