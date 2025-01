Hande Ercel, uno dei nomi più popolari in Turchia e non solo, è apparsa alla sfilata di Ellie Saab tenutasi nell'ambito della settimana della moda di Parigi. La famosa attrice ha stupito tutti per il suo stile che per la sua nuova immagine.

L’attrice e modella è sempre presente sui siti gossip sia per la sua vita privata che per la sua carriera di attrice. Inoltre è molto ricercata anche nel campo della moda per il suo fisico da modella e per il suo gusto per gli outfit. Testimonial di molte case di moda e marchi famosi, come gioielli e accessori, vola da un posto all’altro del mondo per essere sempre presente agli eventi a cui viene invitata.

Ora è stata chiamata anche per partecipare alla settimana della moda di Parigi. Con il suo body nero a collo alto, una gonna trasparente con paillettes e stivali, Hande era molto apprezzata con la sua frangia, suscitando molti pareri positivi dagli esperti di moda e dai giornalisti di tutto il mondo.

Hande e Eva, due bellezze di generazioni diverse

Inan Kırdemir ha condiviso le foto della famosa attrice turca sul suo account. Ercel ha ricevuto il massimo dei voti dai suoi fan. Super impegnata e richiesta dal mondo cinematografico e delle serie tv. Punta di diamante della casa di produzione Disney Plus, recentemente ha interpretato il ruolo principale nel film Ruzgara Dusun, in cui ha condiviso i ruoli principali con Barıs Arduc. Ha posato, inoltre, per le telecamere con Eva Longoria, la star della serie americana Desperate Housewife, anche lei presente alla sfilata di Elie Saab.

Due bellezze indiscutibili, di due generazioni diverse, entrambe finite sulle copertine di moda e gossip. La bella Hande era a Parigi insieme al suo fidanzato Hakan, con cui ben presto sembra voler convolare a nozze.