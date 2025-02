Nel mondo del gossip gli ultimi giorni sono stati inevitabilmente monopolizzati da Fedez, Chiara Ferragni, Angelica Montini e Achilla Lauro. A parlare della vicenda sono stati anche Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, che conducono il podcast Tavolo Parcheggio. Nel corso dell’ultima puntata, i due hanno intervistato un’ex amica del rapper originario di Rozzano, ma alla fine qualcosa è andato storto.

Ad introdurla è stata Nicole Pallado, che ha esordito riportando un gossip di un presunto tradimento di Fedez con un’ospite di Muschio Selvaggio. “Vi dico che quattro anni fa una persona a me vicina che conosco di Milano mi ha confessato che dopo un episodio di Muschio Selvaggio c’è stato qualcosa tra lei e Federico. Io a questa storia ho sempre creduto a metà, nel senso che finché non ho Federico che mi dice se è successo… Non sono sicura, non essendo stata lì, non posso dire che è successo, però…”. L’esistenza di questa voce è stata confermata anche dall’ospite della puntata presentata come “fonte interna” e “ex amica di Fedez” che, però, ha preferito non dare l’autorizzazione alla pubblicazione del suo intervento.

“Abbiamo con noi una fonte interna in qualità di amica?”, chiede Nicole. “Conoscente” precisa la fonte. “Conoscente di entrambe le parti, inizialmente pensavo magari amica di Federico, però alla fine ho capito che non è amicizia. Il gossip che hai riportato tu? Non posso dire che è successo, eh. Però…”.

A questo punto, però, la puntata di Tavolo Parcheggio si interrompe e parte un audio: “Ragazzi, interrompiamo la puntata. L’ospite che avevamo in questa puntata ha poi deciso di ritirare la sua testimonianza e di revocare l’autorizzazione all’uso della sua immagine e delle sue parole. Ovviamente, per rispetto della sua scelta, abbiamo rimosso tutte le parti. Quindi, se vi sembra che manchi qualcosa, ecco, ora sapete perché. Ci spiace, abbiamo fatto tutto il possibile. E quindi a questo punto direi di procedere”.