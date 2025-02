Un’ex vippona si è detta delusa dal Grande Fratello e da Alfonso Signorini. Ospite di Federica Di Gion in A tutto gossip, programma in onda su Erre TV, Gegia ha dichiarato che la sua esperienza al GF Vip 7 le ha lasciato esclusivamente brutti ricordi.

“Che ricordi ho del GF Vip? Lasciamo perdere, non posso dirlo. Che porto? Un esaurimento, cose molto brutte. Mi hanno ammazzato su cose che non erano vere. Porto dei bruttissimi ricordi, è stato proprio terribile. Io non vedevo l’ora di uscire, quando ho capito com’era l’andazzo. L’andazzo non era ‘facciamo ridere la gente’, ma era massacriamo questa, che la gente è contenta. L’arena dove mi hanno fatta sbranare dai leoni da tastiera. Non si può capire, credimi. Ne sono uscita malconcia. Io sono voluta uscire di corsa, perché mi è venuta la depressione. Piangevo di continuo, ma poi lì dentro c’erano quattro str**zi che mi trattavano male, mi urlavano contro. Stavo sempre a lavare i piatti, non potevo riposare la schiena sul letto nemmeno un attimo, perché subito… ‘Ah, ti rilassi? Ah, non ti va di fare nulla?’. Se rifarei il GF Vip? Parliamo di altro”.

L’ex vippona ha anche spiegato perché è delusa da Signorini, e ha detto la sua sul caso Marco Bellavia: “Era un gioco al massacro, all’immagine e alla persona. Quando sono uscita ho letto articoli dove mi massacravano dandomi della bulla e della persona cattiva. Non ho fatto che star male e piangere. Il mio rapporto con Alfonso Signorini? Se mi ha dato una mano? Ma quale Alfonso e Alfonso?! Non c’ha rapporti Alfonso. Mentre stai lì è tutto carino e dolce, poi dopo e basta, mi ha deluso moltissimo. Dopo basta, quello cambia telefoni. Sono delusa da lui e dagli autori che hanno pensato all’audience. Marco Bellavia era finto e lo ribadisco, se l’è inventato. Io ho provato a far capire tutto alla gente, ma nessuno mi ha creduto. Era lui che fingeva, non io. Infatti che fine ha fatto?”.