Ieri pomeriggio, gli inquilini del Grande Fratello hanno giocato al tiro della corda. Luca Giglioli ha battuto quasi tutti, e quando ha dovuto “affrontare” Maxime Mbanda si è verificato un incidente. Mentre stava tirando la fune con forza, il rugbista è caduto a terra ed ha sbattuto la testa procurandosi una ferita. Javier Martinez, Emanuele Fiori, Giglio e Alfonso D’Apice sono immediatamente andati a soccorrere il coinquilino. “P*rca boia ragazzi, mio Dio è caduto, è scivolato sul bagnato, qui c’è dell’acqua”, ha esclamato Emanuele. Poco dopo, la regia ha cambiato inquadratura, ma sembra che Maxime abbia battuto la testa contro una poltrona e si sia tagliato. Al momento, non è ancora chiaro se sia intervenuto un medico o se il concorrente sia stato fatto uscire precauzionalmente dalla Casa.

Maxime geloso della vicinanza tra Amanda Lecciso e Federico Chimirri

La scorsa notte, Maxime Mbanda si è lasciato andare ad alcune confessioni. Il rugbista ha visto Amanda Lecciso (per la quale prova un forte interesse) molto vicina a Federico Chimirri e non l’ha presa affatto bene. Per questo motivo si è allontanato ed è andato in salone, dove è stato raggiunto da Tommaso Franchi con il quale si è sfogato.

“La mia presenza alla festa era di troppo. Rosico un po’ e fa male, però va bene così, che devo fare? Ho provato amarezza, ma che devo farci? Spero che sia felice, non posso dire altro. E apprezzo molto che tu adesso stia qui con me a parlare, ma non ti rovinare la serata per me, vai a divertirti. Tanto me la devo far passare e basta, non posso fare nulla. Lei sa tutto, mi sono aperto, le ho lasciato anche la porta aperta. Però stare qui in questa situazione, vederli flirtare, non è bello. Fuori uno può andare via e non vedere, invece qui sei costretto a vedere tutto. Dici che a Federico lei non interessa? Io li ho visti molto complici se devo essere onesto”.