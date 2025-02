Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 3 febbraio, Alfonso Signorini ha dato ampio spazio all’avvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez. In diretta, il pallavolista argentino ha ammesso di provare qualcosa per la modella brasiliana, ma ha anche aggiunto che si prenderà del tempo per capire meglio ciò che prova, perché tiene troppo a lei e ha paura di farle del male.

Al termine della puntata, Helena e Javier si sono appartati in giardino e sotto ad una coperta si sono fatti delle coccole. La gieffina si è esposta: “Quello che sento è bello e sono molto contenta. E poi ho visto la clip dove dicevi delle belle cose e sono rimasta molto contenta, ti dico la verità. Però quello che sento io è diverso, lo capisci vero?”.

Javier questa volta si è sbilanciato un po’ di più e ha lasciato Helena senza parole: “Che ne sai di cosa sento io? Io non posso non tenere conto di cosa fai tu per me e quanto vali. Prima dicevo che tra noi c’era solo amicizia e che eravamo due amici al 100%. Poi… Se io ricerco il contatto con te e ho bisogno di questo significa che c’è altro. E se mi atteggio con te in questa maniera, se ho questi comportamenti significa che c’è una cosa alla quale non ho dato ascolto per troppo tempo. Però io sono molto diverso da te, non posso pretendere che tu sia come me e che ragioni allo stesso modo e viceversa. Tu mi dici ‘quello che provo per te non è quello che tu provi per me’, ma io ti rispondo adesso ‘tu che ne sai?’”.