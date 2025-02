Ilaria Galassi ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello. L’ex volto di Non è la Rai, dopo aver chiesto al pubblico di eliminarla tramite il televoto, è stata costretta al ritiro perché ad essere eliminato è stato Emanuele Fiori. Nonostante l’esito del televoto, Ilaria Galassi ha chiesto di potersi ritirare. “Ti comunico ufficialmente che il Grande Fratello accoglie la tua decisione di lasciare il gioco senza penalità”, le ha risposto Alfonso Signorini. La showgirl ha così salutato tutti prima di lasciare la Casa in compagnia del suo compagno.

“Amori miei sono qua perché vi voglio salutare. Ho già parlato con Alfonso Signorini che mi ha dato la possibilità di poter lasciare perché ho bisogno di tornare a casa mia. Ho bisogno di stare con mio figlio, di stare col mio compagno. Io sono una che delle dinamiche non ci capisce niente e non mi piace inciuciare. Spero che vinca il migliore, è stata un’esperienza bellissima”.

A sorpresa è entrato in Casa Daniele, il compagno di Ilaria, pronto a portarla a casa: “Ho sentito che vuoi tornare a casa e se vuoi io sono qui, sono venuto a prenderti. Io e Riccardo abbiamo trascorso 5 mesi bellissimi, non ci sei mancata per niente! - scherza -. Siamo stati a Venezia, a Parigi sulla Torre Eiffel. Sono stati impegnativi, mi sei mancata tantissimo e se vuoi, andiamo a casa”.

“Ilaria era molto preoccupata che tu le mettessi le corna”, commenta Signorini, ma Daniele replica: “Sto prendendo lezioni di spagnolo con Elvira, dato che Ilaria ha parlato spesso di Iago”. E poi rivela lo scoop che forse non avrebbe dovuto dire: “Ha avuto anche un flirt con Raoul Bova, si può dire? Ah no? Non è durata molto, un mesetto. Erano in albergo, hanno discusso e se n'è andata”. La ex Non è la Rai ha raccontato la sua versione: “Eravamo piccoli, non tanto famosi e siamo andati in montagna. Nella notte lui si è avvicinato a me, abbiamo provato a farci un po' di coccole e a me non è piaciuto”.