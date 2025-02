Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 gennaio, Javier Martinez si è lasciato andare e ha baciato Helena Prestes sotto le coperte. E’ stato lui stesso a raccontarlo, il mattino seguente, ad Amanda Lecciso: “Ieri ci siamo baciati. E’ stato anche fuori dalle coperte. E’ venuta a salutarmi ieri sera ed è partito un bacio naturale, è stato bello. Però non voglio dare… Le ho detto: ‘Hele, facciamo le cose con calma. Buonanotte, vai da Amanda, non dormiamo insieme’. Volevo darle un bacio perché dal bacio si capiscono tante cose. Non ho provato nessun tipo di distacco, è stato interessante, è stato bello. Non voglio darmi nessun titolo adesso, tutto qua. Voglio che le cose vadano in maniera tranquilla. Qua è impossibile, ma ci voglio almeno provare”.

Zeudi Di Palma, che non ha mai nascosto il suo interesse sia nei confronti del pallavolista argentino che della modella brasiliana, è parsa particolarmente infastidita dalla nascente frequentazione tra Javier e Helena. Parlando con Shaila Gatta, l’ex Miss Italia ha ammesso di essere rimasta sorpresa dal cambio di rotta di Martinez, per il quale prova una forte attrazione fisica e con il quale stava nascendo un’intesa.

“Stanotte si sono baciati dopo la puntata, ci è riuscito - ha detto l’ex velina -. Altrimenti perdeva di credibilità, ha dovuto… ma ti posso dire una cosa, ti sei scansata un fosso! Quando noi ci innamoriamo diventiamo dei polli, diventiamo delle fesse e perdiamo la bussola. Ma un uomo che dice ad una donna ‘non so cosa mi frena’, ti frena che non ti piace abbastanza davvero, perché l'ha sempre detto! Ti sei fidata perché magari eri pronta a fidarti un'altra volta, poteva essere lui come un altro, con lui ti è andata male, magari il prossimo sarà una persona migliore. Di lui ti dico, non ci credo”.

Zeudi ha concordato con Shaila: “Neanche io ci credo, nessuno ci crede. Io ce l'ho più con lui. Avrei voluto conoscerlo perché mi ha colpito come uomo dato che cmq non mi era mai successo, mi sono sentita ascolta. C'è stata attrazione fisica, non mi succedeva da tanto tempo con un uomo, non mi succedeva dai tempi del mio primo ragazzino. Cosa voleva fare? il triangolo? e poi buttarti su di lei che è forte. Javier sta dando pane al pubblico”.

Shaila ha poi sottolineato l’incoerenza di Javier: “Amore, per darsi un bacio hanno dovuto chiamare Signorini e fare una puntata intera a spiegargli come si fa. Perché la verità è che quando una persona ti piace, non hai freni. Gli piace piacere e perché siamo al Grande Fratello perché fuori da qua lui farebbe diversamente. Un uomo per rispetto di sé stesso e dell'altra, dice ‘aspetta’. Fino a due giorni fa diceva che Helena era solo un'amica, ieri sera si è sentito alle strette e ha detto ‘no c'è qualcosa di più’ e poi è arrivato il bacio. A 30 anni tutto questo casino per un bacio, sono cinque mesi che dice che non è il suo tipo. Io di lui non mi fido, non ci credo, si vede quanto c'è passione, emozione”.