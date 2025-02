Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, oltre alla scelta di Francesca Sorrentino, che ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Gianluca Costantino, c’è stata anche una litigata tra i protagonisti del Trono Over. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Agnese e Giuseppe avrebbero avuto una discussione piuttosto accesa, culminata con lui che avrebbe scagliato una sedia a terra prima di abbandonare lo studio. La dama avrebbe a sua volta scagliato la sedia a terra, pronunciando anche epiteti irripetibili rivolti al cavaliere.

Volano sedie nel Trono Over, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni

“Nel Trono Over sono volate sedie. Al centro studio Sabrina, Agnese, Fabrizio e Giuseppe. Sabrina accusa Giuseppe di rinnegare ciò che c’è stato tra loro, Giuseppe vuole in pratica Agnese, lei è anche uscita con Fabrizio. Caos Agnese: lui da quanto raccontava sembrava non volesse che uscissero delle cose che si sono detti, a quel punto Agnese ha ripetuto lo stesso gesto che lui ha fatto quando erano al ristorante ovvero di sbattere la sedia alzandosi dicendo: “Ho pagato io la mia parte”. Lui l’ha lasciata da sola e Agnese in studio ripete lo stesso gesto buttando la sedia a terra. Lei l’ha riempito di insulti e gliene ha detto di ogni. Gianni anche lo ha attaccato dicendo che si deve vergognare, lui chiede scusa ma Agnese chiude.

Sabrina voleva lasciare il programma dopo aver litigato con Giuseppe. Lei si è alzata con gli occhi in lacrime ed è andata dritta da Giuseppe dicendogli “Tu mi hai detto che se avessi avuto 15 anni in meno avresti voluto un figlio da me!” Agnese ha aggiunto che i suoi figli meritano una mamma felice e che si è aggiunta un’altra figurina alla “Raccolta dei malesseri”. A rincuorare Sabrina ci pensa Raimondo (il signore anziano) e la abbraccia. Poi, Maria chiede a Diego se vuole ballare con Sabrina e ballano. Per Diego scende una dama ma non la tiene”.