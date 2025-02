Ieri sera, durante la ventottesima puntata del Grande Fratello, c’è stato uno scambio di opinioni su Luca Giglioli tra Yulia Bruschi e Helena Prestes.

Durante le nomination, la modella brasiliana ha fatto il nome di Giglio dando la seguente motivazione: “Non credo che nessuno l’abbia nominato, ma io nomino Giglio. Secondo me ha molto da dare, lui si nasconde un po’ con Lorenzo, ha una certa… quasi paura di Lorenzo, secondo me. Oppure sta facendo una strategia di stare vicino a Lorenzo, però non è neanche d’accordo con tante cose che fa Lorenzo”. Chiamata in causa da Alfonso Signorini, Yulia ha risposto: “Tutto sommato non ha tutti i torti. Giglio deve prendere più posizione per quanto riguarda Lorenzo. Non che io ce l’abbia con Lorenzo, però dovrebbe aprire un po’ più gli occhi”.

Helena, in Confessionale, ha risposto: “Non lo sapevo, però lo immaginavo. Io ho pensato tanto a lei. Ho detto ‘Io nomino di sicuro lei mi penserà’. Questa cosa non è una cattiveria, la vedo veramente. Lui è molto di più. Viene contro di me continuamente, essendo che noi non abbiamo avuto chissà che problemi. I problemi che abbiamo avuto li abbiamo già chiariti”.

Dopo le sue parole, la Bruschi è stata sommersa dalle critiche, e per questo, appena tornata in albergo al termine della puntata, ha replicato alle accuse: “Partiamo dal presupposto, come detto prima in puntata, io non ce l’ho con Lorenzo, gli voglio un mondo di bene, e so che lui tiene tantissimo a Giglio. Quello che io ho detto, che volevo intendere e che forse ho frainteso, è che molto spesso Giglio per non stare a litigare con Lorenzo lascia perdere.

Secondo me in amicizia e non solo, bisognerebbe dirsi apertamente quando si sbaglia, quando non ci si comporta in maniera corretta. Il mio aprire gli occhi era diretto a tutta la situazione che c’è in Casa, non era rivolto a Lorenzo. Vi premo di smetterla di taggarmi in tutti questi messaggi negativi, pensando che io ce l’abbia con Lorenzo. L’ho detto prima, io non ce l’ho con lui. Spero sia stato chiaro il messaggio”.

Poi, Yulia ha aggiunto: “Forse le mie parole sono state fraintese. Sicuramente giovedì in puntata avrò modo di chiarire. Purtroppo mi è stata data la parola in quel preciso istante. Il mio intento non era né elogiare il suo commento (quello di Helena, ndr), né cosa stava dicendo. Era semplicemente per far capire che se appunto alla base c’è una vera amicizia, spesso bisognerebbe essere un po’ più sinceri. Non aver timore di mettersi in discussione a patto che sia sempre qualcosa di costruttivo. Non era di certo per sminuire Lorenzo, né tantomeno Giglio, che proteggerò sempre. Su questo non voglio che sia detto il contrario. Sarò sempre dalla sua parte. So che Lorenzo vuole bene a Giglio e viceversa, è evidente. Il mio ‘aprire gli occhi’ era in generale appunto perché in Casa tante percezioni sono molto distanti dalla realtà”.