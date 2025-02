Nel corso del podcast Hego Tv, Three Shoots, Jenny Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vio, ha rivelato di essere fidanzata, e Fabrizio Corona ha svelato alcuni dettagli su questo uomo misterioso.

“Lei per esempio, ha un fidanzato che se lo vedi dici ‘che bello’, loro sono una bellissima coppia. Lui è un uomo calabrese, ma davvero un bellissimo uomo, se proprio devo trovargli un difetto è che è un po’ bassino, però è veramente bello, parlo di altezza perché lei è molto alta. Ma se lo vedi è proprio maschio, con la barba, il capello con la riga, abbronzato, muscoloso, serio, imprenditore, educato, un uomo sistemato. A un certo punto si è innamorato follemente di lei. perché di me si dicono tante cose, ma come sapete lei è una delle mie più care amiche da tantissimi anni. A me non frega nulla cosa fai nella vita privata, chi ami. Mi dà solo fastidio quando qualcuno pensa che ci siano amori sbagliati o giusti. E posso dire che Lei e questo suo fidanzato si amano davvero, sono stato a cena fuori con loro e li ho visti molto innamorati”.

Jenny Urtis parla del fidanzato: "Ha lasciato la sua ragazza per stare con me"

“I suoi genitori sono calabresi, abitano in un paesino, sono persone umili e normalissime. Se hanno reagito male quando mi ha portata a casa? Ma sai io sono brava a scherzare e stemperare. Il mio ragazzo ha lasciato la fidanzata per me. Lui aveva la fidanzata, poi mi vedeva sui social nelle mie sfilate. Una volta ci siamo visti un week end e ci siamo fidanzati. Ma io avevo tanti uomini, non è che aspettavo lui, è successo. Tra noi è scoccato qualcosa. Uno si innamora della persona, lui è andato oltre i pregiudizi”.

Tuttavia, resta da capire se questo episodio del podcast sia stato registrato prima o dopo lo sfogo di circa un mese fa, quando Urtis aveva dichiarato: “La nostra storia è finita tre settimane fa, lui ha lasciato casa mia. Come mai? I genitori non dovrebbero mai intromettersi nelle questioni sentimentali dei figli. I suoi genitori non mi hanno mai accettata in quanto donna trans”.