Durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 3 febbraio, Javier Martinez ha ammesso di provare qualcosa nei confronti di Helena Prestes: “A lei tengo tanto e ultimamente ho capito qualcosa in più. Devo smetterla di dire che non c’è stato nulla e che siamo molto amici, mi rendo conto che le mie parole non vengono accompagnate dai gesti. Non posso non rendermi conto di una persona che stravede per me. Il fatto che io tenga tantissimo a lei in qualche modo mi frena, perché prima di buttarmi voglio essere certo. Con Shaila? C’è sempre stata passione, ma con Helena è una cosa diversa”.

Al termine della diretta, il pallavolista argentino si è lasciato andare, e alla fine ci sono state delle coccole in giardino sotto una coperta con Helena. In seguito, i due gieffini sono andati in camera, si sono messi nello stesso letto e in pochi minuti sono finiti sotto le coperte. Da quello che si è visto, pare che Martinez e la Prestes si siano anche scambiati qualche bacio. Secondo gli Helevier, i fan della coppia, tra i due sarebbe scattato anche un “limone”.

Bacio tra Helena e Javier, la reazione dei fan

“Da come si muoveva la mano di lui sotto il piumone sembra che le accarezzasse la testa come durante un bel bacio”. “Alle 5:30 finalmente il bacio, l’ho visto in diretta, che bello!”. “Ops… ho visto Javier e Helena sotto le coperte. Ore 5:30 e bacio fu, i movimenti erano quelli, ma purtroppo come al solito la regia dopo pochi minuti ha tolto”. “Ragazzi mi sento male il bacio è arrivato, sto morendo, rianimatemi, finalmente”. “Abbiamo partorito il bacio dei levrieri festeggiamo”. “Il bacio sotto le coperte è palese e da come si sono comportati dopo non deve essere stato nemmeno il primo”.