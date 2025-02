Angelica Montini è diventata uno dei personaggi più popolari del momento. Se Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di replicare alle rivelazioni di Fabrizio Corona, l’ex amore del rapper ha deciso – comprensibilmente – di non uscire allo scoperto. Nella giornata di ieri, nel corso del programma 100X100 Parpiglia in onda su Studio 100, Gabriele Parpiglia ha rivelato che dopo aver reso privato il suo account Instagram, Angelica avrebbe anche lasciato l’Italia: “Lei non è un personaggio pubblico, non ha cercato la popolarità, ha reso privato il profilo Instagram, ha bloccato i commenti. Probabilmente sarà già all’estero da quello che mi risulta”.

Nel corso d 100X100 Parpiglia, è intervenuto anche l’avvocato penalista Davide Steccanella, spiegando che difficilmente Fedez e la Montini denunceranno Corona in quanto un’eventuale querela contro l’ex re dei paparazzi per la chiamata che lui ha pubblicato potrebbe finire con un nulla di fatto.

Fedez e Angelica Montini denunceranno Corona? Parla un avvocato

“Le telefonate possono essere registrate, ma non possono essere divulgate a meno che non lo faccia uno dei soggetti interessati alla stessa. Se io ti chiamo posso registrare e diffondere. per quanto riguarda la chiamata a tre con Corona, Fedez e la ragazza, ognuno ha il diritto di usare la telefonata, anche senza autorizzazioni.

Io faccio il penalista e non penso proprio che un’eventuale querela di Angelica a Corona non possa scaturire nulla. La diffamazione c’è nel caso in questa chiamata qualcuno ha detto frasi offensive. Se la ragazza ha fatto un racconto dei fatti suoi, non può dire che è stata diffamata. Il punto è che se una persona va da Corona a svelare i fatti propri allora è un po’ ingenua. Ma le vai a dire proprio a Corona? La legge non tutela la conversazione che tu tieni con un altro soggetto. La diffamazione potrebbe esserci solo nel caso che al telefono avessero offeso la ragazza, ma qui è lei che racconta una storia con Fedez e attribuire una relazione non è una condotta punibile, non è un’offesa. Può anche essere un comportamento scorretto, ma non tutti i comportamenti scorretti sono reati”.