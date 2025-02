E’ scoppiato il “bagno-gate” durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 3 febbraio. Nel corso della diretta, infatti, Lorenzo Spolverato, Eva Grimaldi e Mariavittoria Minghetti sono spariti dai radar, facendo perdere le loro tracce. Non appena sono ritornati in salone, Alfonso Signorini ha chiesto ai tre concorrenti che fine avessero fatto, e Lorenzo ha risposto che erano in bagno. Una versione, quella fornita dal modello milanese, che però non ha convinto i telespettatori del reality show di Canale 5. Sui social, infatti, diversi utenti hanno ipotizzato che i tre inquilini si fossero allontanati per concordare le Nomination.

“Erano in bagno per le Nomination”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Erano in bagno a tre a schemizzare le Nomination”; “Quindi la Grimaldi faceva la pipì nel WC, Mavi nel bidè o viceversa, ho perso un passaggio, nel bagno erano tre…”. Un altro utente giura di aver sentito Maria Teresa Ruta dire “Lorenzo può tutto”.

Nomination, il piano di Lorenzo Spolverato

Ieri pomeriggio, prima dell’inizio della puntata, Lorenzo Spolverato ha organizzato un summit con Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice per pianificare una sorta di complotto sulle nomination. Lorenzo (che nei giorni scorsi ha anche pianificato una strategia contro Helena Prestes) ha istruito i suoi “alleati” svelando loro i piani per la serata. L’idea di Spolverato sarebbe quella di finire al televoto insieme a Javier Martinez, Iago Garcia e Amanda Lecciso, e il suo complotto tiene conto di diverse variabili, ecco perché ha chiesto ai suoi “sodali” di guardarlo durante la puntata nel caso il resto degli inquilini facesse nomination inaspettate.

“Adesso bisogna parlare di strategie perché il tempo è poco. Facciamo un attimo un po’ di ordine. Se Iago rimane tu Shaila vai su lui, tanto hai una motivazione. Vuoi provare a fare il discorso della motivazione? Concentrati su quello che hai sentito tu. Serve una frase forte e incisiva con un aggettivo giusto. L’atteggiamento non deve essere troppo da quella ferita perché cadi nel vittimismo, però devi rimarcare.

Ilaria può uscire, lei ora rischia, ma la mossa non la cambierei. Zeudi spero nomini Javier, ma non so se avrà questo coraggio. Amanda ha già tre voti sicuri, quello di Jessica è il primo. Io devo tirare su altri nomi. Io li conto tutti sempre. Javier se rimane a un voto io vado su Javier, lo piglio e lo sbatto in nomination.

Chiara, nel caso bisogna che tu mi guardi e segui la linea. La mia nomination cambia in base anche a quella di Giglio. Vediamo anche lui stasera chi nomina. Io vorrei far finire Amanda, con Iago e Javier, con me! Io due ne prendo. Se non mi nominano allora vediamo, ma tu guardami”.