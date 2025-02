Si è aperto un nuovo capitolo relativo alla vicenda che vede coinvolta Chiara Pompei, la tronista di Uomini e Donne finita nella bufera dopo che Riccardo Sparacciari ha svelato di essere il suo fidanzato.

“Non ho nulla da nascondere, dato che ci sto mettendo il mio nome e la mia faccia, essendo in possesso di chat, foto e chiamate che provano ciò che ho scritto”. Tuttavia qualcuno, in forma anonima, ha deciso mettere in dubbio questa sua dichiarazione, e lo ha fatto scrivendo a Lorenzo Pugnaloni, il quale ha riportato il messaggio.

“Ti posso dire che questa persona è una persona del mio paese, premetto nel dirti che la sua etichetta è frequentare ragazze anche se sono fidanzate, di storie se ne sentono tantissime, come lui scrive a Gennaio si sentiva con questa persona, ma ti posso confermare che a gennaio era fidanzato oppure si frequentava con una ragazza di zona dove hanno avuto molte tarantelle, credo che questa ragazza te lo può confermare, visti di persona nel locale che si trova a Palestrina, quindi a ciò che dice non gli credo, so anche che in passato frequentava ragazze di zona mentre era/è fidanzato con una ragazza che vive in Albania, quindi per me sono parole volanti solo per visibilità. Ti ringrazio dell’attenzione!”.

Il commento di Lorenzo Pugnaloni

“Questo il messaggio di una persona che conosce il presunto fidanzato che ha parlato ieri, dicendo che non è una persona affidabile: dunque, ha detto la verità o no?”, si è chiesto Pugnaloni, che poi ha aggiunto: “Vedremo che cosa accadrà ragazzi, io so che lei (almeno fino a ieri) non lo ha cercato per un chiarimento, qualcosa ecc… credo che il ragazzo non abbia detto tutto e gli dispiace anche (mi ha riferito così) che sia successo tutto in questo modo perché ci tiene a lei, ma non ce la faceva proprio più a sopportare la cosa. Naturalmente, e uso sempre il condizionale, si tratterebbe del presunto fidanzato di Chiara”.