Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian, nome che in persiano (o farsi) significa “Re”.

La coppia, nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha vissuto diverse crisi che, però, è riuscita a superare, e stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, i Prelemi sarebbero pronti a convolare a nozze. “Per la coppia, dopo la cicogna, arrivano i fiori d’arancio: le nozze saranno entro l’anno”, si legge sulla nota rivista.

Giulia e Pierpaolo non hanno mai fatto mistero di voler coronare il loro sogno d’amore, ma fino ad ora non si sono mai sbilanciati in merito ad un possibile matrimonio. Sarà il 2025 l’anno in cui suggelleranno il loro legame? Staremo a vedere.