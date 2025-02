Durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 6 febbraio, Eva Grimaldi ha dovuto definitivamente abbandonare la Casa (l’attrice era già stata eliminata ma è rientrata grazie al ripescaggio). Non potevano mancare le Nomination, e al televoto sono finiti cinque concorrenti: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Iago Garcia, Pamela Petrarolo e Zeudi Di Palma. Tuttavia, nel corso delle Nomination, è accaduto qualcosa che ha insospettito i telespettatori. Scopriamo cos’è successo.

Durante la sua nomination, Shaila Gatta ha fatto il nome di Iago Garcia e, secondo il pubblico, avrebbe mostrato di proposito i piramidali “palesi”. A confermarlo è stato anche Biagio D’Anelli in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ieri sera, Shaila Gatta ha fatto la magia delle magie: fare una nomination con due piramidali in mano, e ne ha alzato un terzo vedendo sotto quale era la bella sorpresa. Possibile che tutta la Casa e tutta Italia che ha guardato il Grande Fratello, con conduttore e autori annessi, non si sono resi conto che la ragazza ha fatto una nomination con quattro piramidali in mano, e quindi ha svelato quello che era possibile in confessionale e quello che doveva fare pubblicamente davanti a tutti”.

Grande Fratello, lo svolgimento delle Nomination

"Comincia Tommaso che, per preservare il suo amico Iago dalla Nomination, fa il nome di Maxime. Segue Pamela, che invece sceglie Amanda, a causa delle sue provocazioni infantili. Alfonso, dal Confessionale, indica Stefania. Ultimamente, spiega il ragazzo, si sono allontanati, in più vuole proteggere Chiara da un'eventuale Nomination.

Sempre in segreto, Helena nomina Pamela, donna che trova sleale e troppo impegnata a sparlare di lei.

Davanti a tutti e senza troppe sorprese, Lorenzo indica Iago, con cui non riesce a trovare un punto d'incontro. Per questo motivo lo vuole fuori dalla Casa.

Mariavittoria fa il nome di Zeudi, di cui non conosce nulla. Le piacerebbe condividere qualche cosa di più a parte il gossip.

Iago pesca il piramidale rosso e va in Confessionale a fare la sua Nomination. Al contrario di quanto si potrebbe immaginare, il suo nome non è Lorenzo, ma quello di Zeudi. Anche lui non crede all'amicizia con Helena che millanta la miss...forse anche lei è alla ricerca di una clip?

Subito dopo di lui, Giglio decide di votare Amanda. La trova una persona più emotiva che oggettiva, inoltre il loro rapporto si sta sfilacciando. Segue Amanda che, palesemente, ricambia la Nomination di Pamela, nella speranza che possa parlare chiaro invece di lanciare frecciatine.

Maxime nomina Stefania per uno screzio avuto in settimana, mentre Shaila opta per Iago, convinta che l'uomo non sia davvero interessato alle sue sorti.

Stefania alza il piramidale nero e si rivolge a Lorenzo: "Ho trovato un po' fuori posto il tuo atteggiamento nei miei confronti", dice, in riferimento a una discussione avuta in puntata.

Zeudi ricambia la Nomination di Mariavittoria, condividendo con lei le motivazioni. Senza pensarci troppo, Jessica va dritta su Amanda.

Prosegue Javier che fa il nome di Shaila. Non ha un rapporto con lei e non gli interessa averlo. Chiude Chiara che, alzando una simpatica paletta, dice di voler votare Javier, ragazzo che fa nascere in lei dubbi e perplessità".