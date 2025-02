Lo scorso 28 gennaio è stata registrata una puntata particolarmente lunga di Uomini e Donne durante la quale è stata presentata una nuova tronista, Chiara Pompei, che ha preso il posto di Martina De Ioannon, uscita dal programma con Ciro Solimeno.

La nuova tronista ha partecipato ad un totale di quattro registrazioni. Nello specifico, il 28 e 29 gennaio, e il 3 e il 4 febbraio. Tuttavia, nessuna di queste registrazioni è ancora andata in onda. Alla luce delle recenti rivelazioni (il pubblico è già a conoscenza di un presunto fidanzato della tronista), Maria De Filippi potrebbe eliminare tutto il materiale registrato, oppure mandare in onda le puntate, consapevole del fatto che, con ogni probabilità, tutto ciò che la tronista ha raccontato non corrisponde alla verità.

Di seguito le anticipazioni sul trono di Chiara Pompei trapelate fino ad ora:

Prima puntata: “È stata presentata una nuova tronista, si chiama Chiara, volto sconosciuto. A primo impatto è una ragazza molto semplice, si è posta carinamente, molto emozionata. Per lei sono già scesi dei corteggiatori (appuntamento al buio). Ragazzi però molto giovani, anche abbastanza più piccoli di età rispetto a lei”. Seconda puntata: “Chiara ha portato in esterna un ragazzo di nome Matteo, lui molto timido. Lei gli ha detto che non le piace il fatto che lui non la guardasse negli occhi. Poi hanno ballato”. Nessuna anticipazione degna di nota durante la terza registrazione, mentre nel corso della quarta puntata è successo questo: “Anche Chiara ha fatto delle eliminazioni: 4 corteggiatori”.