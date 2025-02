Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha ammesso di non credere alla coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, ed ha anche aggiunto che secondo lei questa frequentazione non durerà.

“Non credo che questa coppia duri. Lui lo vedo molto confuso e deve analizzarsi bene. Non riesco più ad essere amica di lei, all’inizio abbiamo avuto un flirt e poi non ho la necessità di essere sua amica. Non posso essere falsa. Io non sono un robot, vederli insieme mi suscita qualche sensazione. Poi per Javier è un altro discorso, la cosa è capitata, non l’abbiamo cercata. Era da tantissimo che non sentivo qualcosa di così forte per un uomo. Io da lui mi sono anche sentita corteggiata e voluta e non mi sono voluta precludere nulla”.

Se il pallavolista argentino non ha replicato alle parole dell’ex Miss Italia, la modella brasiliana, invece, si è indispettita ed ha accusato l’ormai ex amica di giocare con i sentimenti e di essere poco trasparente. Durante la sua “arringa”, Helena ha però commesso uno scivolone quando per riferirsi all’orientamento di Zeudi ha parlato di “scelta”.

“Deve riflettere su quello che dice perché fa confusione! Lei continua a tirare in ballo il suo avvicinamento con Javier e dice che era tanto che non provava qualcosa di così forte per un uomo. Poi però dice anche che sentiva qualcosa di più grande per me. Allora devi fare chiarezza con te stessa. Prima vuoi me, poi esco e vai da lui, poi torno e dici che preferisci me. […] Secondo me tu e tante donne con la vostra scelta ses*uale dovete comportarvi meglio. Sai benissimo che ero tua amica, mi comportavo come amica”.

Sui social, gli utenti si sono scagliati contro la Prestes, che è stata subissata dalle critiche.