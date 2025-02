Ieri sera, durante la ventinovesima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello si concluderà a fine marzo.

“Anche questo come vedete è un televoto molto duro, ma sapete, ormai siamo al giro di boa e sarà sempre così ogni settimana. Ah, a proposito di questo giro di boa, so che voi ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo. Ragazzi tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale”.

La finale del reality show di Canale 5 potrebbe andare in onda il 24 o il 31 marzo per poi dare spazio ad una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che al momento è ancora senza un conduttore e con il cast ancora tutto da definire. Stando alle anticipazioni, infatti, in pole position per prendere il posto di Vladimir Luxuria ci sarebbero Veronica Gentili (attualmente a Le Iene) e Diletta Leotta. E’ invece tramontata la possibilità di un ritorno di Ilary Blasi, che condurrà il nuovo reality The Couple.