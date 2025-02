Alessandro Basciano è tornato ad attaccare Sophie Codegoni, affidandosi nuovamente al suo profilo Instagram. Il deejay ligure continua a sottolineare una presunta assenza dell’ex compagna quando si parla di loro figlia. Stando a quanto rivelato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la piccola Céline Blue resterebbe a casa con “tate o chissà chi”. Basciano, inoltre, ha spiegato che proseguirà nella sua battaglia per i diritti di padre, perché desidera passare più tempo con la figlia.

“È veramente una sofferenza dover apprendere, ogni santa sera della settimana - da segnalazioni varie - che la madre di mia figlia è in giro per ristoranti e locali, ma di questo non me ne importa molto. Ciò che mi importa, invece, tantissimo, è sapere dove sia allora mia figlia e con chi. A questo punto, se tanto deve stare senza la madre, che almeno stia col padre, anziché passare la vita con tate o chissà chi! Non vi pare? Lotterò per i miei diritti di padre finché avrò forza. Per non parlare di venerdì scorso quando non ho visto timore, da parte della mia ex, nel condividere gli stessi spazi di locale dove mi trovavo anche io, ma qui ci penserà la giustizia…”.