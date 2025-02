Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, decidendo di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Gianluca Costantino. Da un lato, c’è chi recrimina alla tronista di aver mandato via l’altro corteggiatore, Gianmarco, visto che anche lei fa parte di un’agenzia; dall’altro c’è chi ritiene che avrebbe dovuto lasciare il programma da sola, dato che lei stessa ha ammesso di non provare un sentimento forte per nessuno dei suoi due pretendenti.

A rompere il silenzio ai microfoni di Lollo Magazine circa l’attuale stato di Francesca Sorrentino dopo la scelta, è stata la sua grande amica Gabriela Chieffo, con la quale ha condiviso l’esperienza a Temptation Island: “Credo che viversi al di fuori sia molto meglio, penso che siano consapevoli entrambi di essersi conosciuti poco all’interno del programma. Sta di fatto che, se son rose, fioriranno”.

Poi, in merito ad un rumor circa un presunto accordo tra la tronista e Gianluca, Gabriela ha detto: “Lei e Gianluca non si conoscevano assolutamente, vi assicuro che la scelta è avvenuta in modo spontaneo e naturale. Come sta Francesca adesso? Lei adesso sta bene ed è serena, questo è l’importante. Sicuramente, leggere tutte queste critiche non fa piacere. Però, la conosco e so che è in grado di affrontarle”.