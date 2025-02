Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 febbraio, c’è stato un confronto in studio tra Iago Garcia e Shaila Gatta. L’ex velina non ha assolutamente gradito alcune affermazioni dell’attore spagnolo, e lo ha duramente criticato. Nei giorni scorsi, durante una chiacchierata con Javier Martinez, Iago ha sottolineato che Shaila è convinta di essere sensuale ma, secondo lui, i suoi atteggiamenti scadono nella volgarità.

Durante il faccia a faccia, la ballerina ha accusato l’attore di essere arrogante e maschilista, ed ha anche chiesto ad Alfonso Signorini se anche lui pensa che sia volgare. “Sì, per me sì”, ha risposto il conduttore. Poi, quando i due concorrenti sono rientrati nella Casa, Signorini ha detto che si sentiva in colpa di aver dato della volgare alla Gatta: “Mi sento un po' in colpa. La povera Shaila è venuta a salutarmi e mi fa 'Ma per te sono volgare?'. Io le ho detto sì, spero non ci sia rimasta male”.

Tuttavia, durante una chiacchierata con Lorenzo Spolverato, Shaila ha di fatto mentito. Al modello milanese, infatti, ha detto che quando in studio ha chiesto al conduttore se la ritenesse volgare, lui ha risposto di no. In realtà, come scritto in precedenza, Signorini ha dato la risposta contraria. "Ho detto ‘Alfo, ma secondo te sono volgare?’, lui ha detto ‘No’. Gli ho detto fammi venire a ballare in studio”, le parole dell'ex velina.