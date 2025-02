Dopo pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha parlato di una sua vecchia relazione – che ha definito tossica – ed ha anche descritto il suo ex come violento dal punto di vista psicologico. Proprio dopo queste affermazioni dell’ex velina, Alessandro Rizzo ha rotto il silenzio e ha raccontato di essere lui l’ex fidanzato di cui ha parlato la ballerina napoletana, smentendo tutto e dicendo di essere gay e felicemente fidanzato. Rizzo è tornato a parlare, e a Casa Chi ha svelato di alcuni tradimenti di Shaila.

Shaila Gatta, il suo ex Alessandro Rizzo parla della loro rottura

“Io la conosco da quando eravamo bambini e poi siamo stati fidanzati sei anni. Quando ci siamo messi in mezzo lei aveva 15 anni e io 18 e mezzo. Non ci sentiamo più, noi ci siamo lasciati in una maniera civile, ma sono rimasto sorpreso dal dopo - si legge su Biccy -. Ci sono stati episodi poco piacevoli, diversi tradimenti purtroppo per me, sempre subiti da me, ora ci rido, ma per me è stato tragico e ho avuto una depressione perché non accettavo le corna e portavo avanti la relazione. Ci siamo lasciati quando ho sgamato le ultime corna. Poi mesi dopo ci siamo rivisti per un aperitivo, poi però improvvisamente un anno dopo lei mi ha dipinto come un demonio. Ha utilizzato termini molto forti, ha detto che sono stato violento psicologicamente e fisicamente, che la manipolava. Chi ci conosce sa che non è vero.

Io la vedo innamorata, ma con lui si è spenta. A me Lorenzo non piace, io dico la verità. Non è una persona che mi piace televisivamente parlando. Io dopo di lei ho ritrovato l’amore. Attualmente ho un compagno, ho cambiato proprio rotta. Sono felice, ma non capisco come mai lei ha trasformato la nostra relazione in carne da macello dicendo enormi bugie.

Cosa penso del fatto che dicono che è volgare? Lei non è il massimo della leggiadria, questa cosa la rende spesso buffa. Quindi ci può stare. Lei non è mai cresciuta anche psicologicamente ed è rimasta la bambina di allora. Ti dico solo che nella coppia io ero la donna e lei l’uomo, è sempre stata un po’ buffa. Pensa che lei faceva lo shampoo e io mi sedevo dietro di lei e le asciugavo i capelli e glieli sistemavo”.