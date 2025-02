Negli ultimi giorni, Javier Martinez ha ammesso di provare qualcosa di più che un semplice amicizia e si è lasciato andare con Helena Prestes. L’avvicinamento del pallavolista argentino alla modella brasiliana è stato considerato da molti come sospetto, e nella Casa del Grande Fratello alcuni concorrenti stanno insinuando che Javier stia dando più ascolto alla testa che al cuore, e che le effusioni con Helena siano esclusivamente frutto di una strategia.

Il gruppetto formato da Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma si è riunito nuovamente per discutere per discutere del rapporto tra Martinez e la Prestes. “Tra me e Helena c’è stato molto di più di quello che c’è stato con Javier. Io dico che se Helena non fosse stata Helena, non avesse avuto quell’audience lì, Javier manco se la cuccava”, ha detto Spolverato. Zeudi si è detta d’accordo con Lorenzo, che ormai da mesi è il più grande detrattore di Helena: “Bravo Lore! Questa è musica per le mie orecchie. Io le voglio troppo bene e non voglio che lei soffra. Non mi sono mai permessa di fare cose che la potessero far soffrire”.

Shaila, invece, non ha dubbi. Secondo l’ex velina, Javier non è minimamente interessato ad Helena: “Lei si farà male secondo me. Lui poteva baciarla mesi fa e non l’ha mai fatto. Non lo vedo interessato come era con me. Qui non c’è nessun sentimento da parte sua. L’importante è l’hype ed Helena non l’ha capito. Io da donna vorrei un uomo di polso, con carattere, un uomo che lotta per me, non un uomo che dice “vediamo come va, proviamo”. Io non ci credo a questo rapporto, a questo flirt. Lui sta tergiversando per l’hype!”.