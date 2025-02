Dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, Gianmarco Steri è diventato un nuovo tronista di Uomini e Donne, e per lui hanno scritto alla redazione ben ottomila ragazze, desiderose di corteggiarlo. Tuttavia, non tutti hanno creduto alla buona fede delle pretendenti del barbiere romano. Un'ex corteggiatrice, inizialmente tenuta e in seguito eliminata da Gianmarco, ha rivelato a Lorenzo Pugnaloni che, secondo lei, diverse ragazze scese per corteggiare il tronista, lo hanno fgato esclusivamente per visibilità, e non per un reale interesse nei suoi confronti.

"Ciao Lorenzo, riferendomi alla storia che hai postato sulle corteggiatrici che si seguono... posso dirti che io sono scesa per Gianmarco che inizilamente mi aveva tenuta, e poi non più perché evidentemente doveva stringere il cerchio. Ad ogni modo eravamo tantissime la prima volta, si è visto, e alcune del gruppo che si era formato mi dicevano 'in bocca al lupo' o facevano le carine con me e io ad una ho risposto male dicendo: 'In bocca al lupo cosa? Stiamo qui per lo stesso ragazzo, e mi dà pure fastidio che tu me lo dica'. Ma questo perché? Perché io seriamente ero andata per lui, le altre invece da come vedo anche su TikTok è un continuo sponsorizzarsi, pubblicarsi mentre si presentano e farsi pubblicità. Sono tutte per visibilità e poi chi veramente voleva conoscerlo stata a casa. Che peccato".