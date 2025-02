Quando lo scorso fine settimana è uscita la copertina del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in molti hanno notato che Fedez era accanto ad Achille Lauro e sopra Tony Effe. La cover è stata pubblicata sul web proprio il giorno dopo che Fabrizio Corona ha parlato di un presunto flirt tra Achille Lauro e Chiara Ferragni. Al riguardo, il direttore del noto settimanale, Aldo Vitali, ha spiegato a La Volta Buona cosa c’è dietro la tanto discussa copertina.

Per ragioni di natura personale, Fedez, Olly, Francesco Gabbani e Massimo Ranieri non hanno posato insieme agli altri big, bensì il giorno precedente, e i quattro sarebbero stati aggiunti successivamente nella foto ufficiale. In origine, accanto ad Achille Lauro c’era Emis Killa, ma dopo l’annuncio del suo ritiro, la redazione di Tv Sorrisi e Canzoni ha dovuto sostituire il rapper meneghino.

Sanremo 2025, cover di Tv Sorrisi e Canzoni: parla in direttore Aldo Vitali

“Ho letto quello che stanno dicendo. Accanto ad Achille Lauro e sopra Tony Effe c’era Emis Killa. All’improvviso è arrivata la notizia che Emis Killa si ritirava e noi eravamo in chiusura e abbiamo dovuto in qualche modo mettere una toppa molto velocemente. Noi avevamo 26 cantanti fotografati insieme e quattro cantanti che erano stati fotografati il giorno prima a Sanremo perché avevano tutti e quattro degli impegni. Tre di loro avevano dei concerti e Fedez aveva chiesto di poter fare la foto prima perché poi andava con i bambini ai Caraibi.

Ci siamo trovati nella condizione di dover coprire Emis Killa e non è stato così semplice. – ha continuato il direttore Vitali – Massimo Ranieri, che era uno dei quattro che potevamo muovere, era seduto. Olly è alto praticamente due metri e avrebbe impallato quelli dietro. Francesco Gabbani era troppo piccolo, non basso, ma troppo smilzo per quel posto e l’unico possibile da incollare era Fedez. Oltretutto noi non sapevamo dei gossip perché non era ancora nato tutto il caos di Achille e noi siamo andati tranquilli, con buonissima volontà. Non è nei nostri compiti nemmeno ascoltare quello che dice Fabrizio Corona, ma a prescindere da questo, quel giorno proprio non l’aveva detto e quindi noi abbiamo messo Fedez in buonissima fede. Ed è così che è successo questo pasticcio.

La foto è vera, è stato solo spostato Fedez, poi sono stati inseriti: Massimo Ranieri che gli avevamo lasciato il posto accanto a Marcella Bella, Olly e Gabbani, ma il resto è tutto reali. Quel giorno c’erano 26 artisti che hanno posato”.