Francesca Sorrentino ha scelto di lasciare Uomini e Donne insieme a Gianluca Costantino. La tronista era reduce dalla rottura con Manuel Maura, che in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha rivelato di non averla più sentita da quando si sono lasciati.

“Non la sento da tanto. Ci siamo lasciati a giugno e da quando ha accettato il trono non l’ho più sentita, non aveva senso cercarla. Penso fosse ancora presa da me, era ancora scottata dalla fine della nostra storia. Avere delle nuove frequentazioni, conoscere nuove persone, all’inizio è difficile e infatti la vedevo chiusa, non era la Francesca che conosco io. Francesca è tutt’altro, è solare, divertente, non ti fa annoiare mai, ti fa divertire. Ogni tanto si comporta da rompiscatole, ha un carattere forte e vuole sempre avere ragione, ma di lei posso solo dire cose belle”.

Manuel ha anche pensato di scendere a corteggiare la sua ex fidanzata: “Sicuramente non è stata fortunata con i corteggiatori, loro non sono alla sua altezza. […] Ho avuto dei momenti di debolezza in cui pensavo tanto a lei e ho valutato di farlo. Ma poi a riflettendo mente lucida, razionalmente, ho capito che non aveva senso. Lei stava facendo il suo percorso ed era giusto lo vivesse senza di me. Io le voglio bene, ha fatto parte della mia vita e della mia famiglia, ho sempre voluto solo il meglio per lei. Quando vedevo alcune scene che mi davano fastidio pensavo istintivamente di andare da lei, ma non volevo rischiare di rovinarle il percorso. Mi dicevo: “E se vado e non mi vuole?”, quindi mi sono fatto da parte. Ad ogni modo, non ho mai percepito baci o abbracci sentiti, non l’ho vista particolarmente presa da nessuno dei due”.