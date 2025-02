Nell’ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha svelato il suo pensiero circa il gossip portato alla luce da Fabrizio Corona e che vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni. Il conduttore del Grande Fratello lo ha fatto rispondendo ad una lettera arrivata al noto magazine.

“Carissimo Alfonso, come tantissimi in Italia (e sottolineo solo in Italia) ho seguito l’ultimo capitolo della saga dei Ferragnez. “In sintesi emerge che lui la tradiva da anni, che tutta la confezione formato famiglia Ferragnez era un prodotto a scadenza ravvicinata come la mozzarella di un discount e la favola bella della famiglia ricca e famosa era un’illusione. Ti confesserò che mi è capitato più di una volta di leggere i commenti sotto il profilo di Chiara Ferragni sforzandomi di immaginare quali vite ci fossero dietro il “tesorino”, “siete magnifici”, “adorabili”. Un po’ mi dispiace per chi si è nutrito di una rosea mitologia evanescente e vaporosa quanto lo zucchero a velo di pandoro agitato in una busta di plastica griffata. Ma alla fine mi rendo conto che i Ferragnez sono stati forse un’allucinazione collettiva perché il mondo dorato abbaglia, seduce e disorienta. Poi ci si sveglia… Ps. Chiara dice: “Lui ha pensato di lasciarmi all’altare”. Non è che c’è in ballo una prossima causa rotale per annullare il matrimonio a causa del vizio dell’indissolubilità del vincolo?”.

La risposta di Alfonso Signorini

“Cara Alessia, più che una favola, questa mi sembra una puntata extra di Black Mirror con filtro Valencia. Il mondo dorato abbaglia, ma alla fine scopri che era tutto lustrini e photoshop. Quanto all’annullamento rotale, se Fedez davvero voleva lasciare Chiara all’altare, allora sì, forse il vincolo era meno indissolubile di un elastico dei calzini. Un saluto”.