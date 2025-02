Questa sera andrà in onda su Canale 5 la ventinovesima puntata del Grande Fratello, durante la quale un nuovo concorrente dovrà abbandonare la Casa. A rischio eliminazione ci sono Shaila Gatta (che però può sfruttare il bonus rientro), Pamela Petrarolo, Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Luca Giglioli, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi e Maxime Mbanda.

Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, il concorrente più votato è Iago con il 23,03%, seguito da Javier (21,17%), Amanda (20,40%), Shaila (15,21%), Jessica (8,92%), Eva (2,95%), Giglio (2,79%), Pamela (2,79%), Maxime (2,74%). Dunque, uno tra Eva, Giglio, Pamela e Maxime è a forte rischio eliminazione.

Grande Fratello, lo svolgimento delle Nomination

“La Grimaldi sceglie Iago per le parole usate nei confronti di Shaila e per il chiarimento mancato. Segue Alfonso, anche lui nomina Iago. Per lo stesso motivo, si aggiunge al coro anche Zeudi.

Anche Giglio sceglie l’attore spagnolo. Pamela, invece, nel segreto del Confessionale opta anche lei per Iago perchè non le è piaciuto il chiacchiariccio da bar che ha fatto con Javier. Da lui non se lo aspettava. Anche Shaila lo sceglie per lo stesso motivo. Dopo di lei, Javier ricambia la nomination alla sua ex fiamma.

Maxime nomina Pamela, Stefania vota Maxime perché lo vede più distante nell’ultimo periodo. Segue Tommaso che pesca il piramidale nero sincero e ammette di fare una nomination strategica: manda al televoto Maxime, sperando di tutelare Iago.

Chiara per Javier perché non crede al suo interesse per Helena. Amanda sceglie Jessica, anche se non l’avrebbe nominata, per una sua battuta infelice durante la puntata sull’aereo che le Leccisers le hanno donato. La cantante ricambia platealmente la nomination alla leccese.

Lorenzo indica il nome di Amanda, ormai una sua ex amica nella Casa. Non apprezzando molto gli atteggiamenti di Giglio, Helena lo sceglie perché crede che si nasconda dietro Lorenzo. Iago sceglie la Grimaldi e lo invita a riparlarne sulla motivazione data. Chiude Mariavittoria che si aggrega al gruppo e sceglie Iago”.