Dopo mesi di tentennamenti, Javier Martinez ha deciso di lasciarsi andare e di iniziare una frequentazione con Helena Prestes. Ieri sera, i due concorrenti del Grande Fratello si sono confrontati in giardino dopo che il pallavolista argentino era entrato in crisi e si era detto confuso in merito alla natura del suo rapporto con la modella brasiliana. Durante il confronto, Javier si è avvicinato a Helena chiedendole: “Posso fare una cosa?”, per poi darle un bacio molto appassionato.

Nelle scorse ore, Martinez si è ritrovato a parlare con Zeudi Di Palma della sua situazione sentimentale e del loro rapporto, cercando di mettere le cose in chiaro con l’ex Miss Italia, che lo ha sorpreso facendogli alcune rivelazioni inaspettate. La gieffina napoletana, infatti, gli ha fatto capire di non avergli rifilato un vero e proprio due di picche, e che il suo interesse nei confronti di Javier non è del tutto svanito. Dal canto suo, il concorrente argentino ha spiegato a Zeudi di aver capito di provare un interesse per Helena, e di voler dunque approfondire la conoscenza con lei.

“Una cosa che io ho sempre detto, non solo qui dentro ma anche fuori, ci sono tantissime ragazze che possono essere bellissime e che non ti trasmettono niente, quando invece inizi a vedere altri lati, prendi consapevolezze e vedi una persona anche esteticamente più bella, Questa è una cosa che da qualche giorno a questa parte mi sta succedendo con Helena. Ho capito che il mio posto in realtà è con lei”.