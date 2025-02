Ieri sera, durante la 29esima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez si sono guadagnati la possibilità di trascorrere qualche ora in tugurio per una cena romantica e, al termine della diretta, hanno anche parlato della finale. I due concorrenti hanno fatto le loro previsioni, e il pallavolista argentino ha detto che molto probabilmente anche Lorenzo Spolverato sarà presente all’ultima puntata, e che un po’ se lo merita.

Javier ha fatto la sua personale previsione e ha dichiarato che secondo lui a spegnere le luci saranno Lorenzo ed Helena: “Per me Tommy è una persona importantissima dentro la casa e ci tengo troppo. Lui ha un carattere particolare, ma credo di conoscerlo ormai. Tommy potrebbe vincere, io sarei felice. Ho sempre detto che avrebbe vinto uno tra Luca, Tommy e Lorenzo. Io credo di arrivare fino alla fine, ma penso che vincerà uno tra te e Lorenzo”.

Helena ha risposto sottolineando che spera che Lorenzo esca prima: “Lui è bravo, ma anche tu sei bravo! Chi vince non si sa, ma io vorrei vedere una cosa giusta e mi farebbe piacere io, te, Tommaso, Amanda e Iago, ma purtroppo non so se lui ci arriverà. Sai che anche Federico? Lui è così sensibile. Lorenzo no! Perché tu dici Lorenzo?! Io ogni giorno do il meglio e spero di arrivarci”.

Javier ha spiegato come mai secondo lui Lorenzo arriverà alla finale: “Fidati, vincerà uno tra te e Lorenzo! Lui si è messo tanto in gioco, è vero ammettiamolo. Devo riconoscerlo. Non andiamo d’accordo, ma vuoi o non vuoi si è esposto sempre. Poi è ovvio che io spero che vinca tu. La tua opinione è un conto, ma quello che arriva è un altro. Riconosco che lui si è sempre speso in ogni dinamica. Tu sei il volto femminile di questo GF e Lorenzo quello maschile”. Helena a quel punto si è indispettita: “Questo programma si chiama Grande Fratello e lui non si comporta da Grande Fratello. Lui stuzzica, non si comporta bene ed è insopportabile, non va bene”.