Nelle ultime ore sta circolando un rumor secondo cui Martina De Ioannon e Ciro Solimeno parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua prima apparizione in tv proprio la scorsa estate partecipando al programma condotto da Filippo Bisciglia insieme all’allora fidanzato Raul Dumitras.

L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano, che ha risposto “pare di sì” ad un messaggio che le è arrivato in direct e che parlava proprio della possibilità che la neo coppia nata nel dating show di Maria De Filippi approdasse a Is Morus Relais. Fanpage ha dunque deciso di contattare la produzione facendosi rilasciare una dichiarazione al riguardo.

“Fonti vicine al programma - si legge nella nota - hanno riferito a FanPage che al momento non è possibile dire che sia vero o falso: ‘È ancora presto’, le parole. A domanda diretta se la notizia fosse falsa: ‘Non è il caso di smentire, né di confermare’. “L’eventualità di vedere la neo coppia nel cast del programma di Filippo Bisciglia, dunque, resta più che plausibile. Se la coppia dovesse durare fino all’estate e decidere di mettersi in gioco di nuovo davanti alle telecamere, questa sarebbe la seconda volta per Martina al reality dei sentimenti. La scorsa estate, infatti, aveva affrontato lo stesso percorso con Raul Dumitras”. La produzione non ha dunque escluso l’ipotesi di un ritorno di Martina De Ioannon.