L’attesa è finita: El Turco arriva finalmente sul piccolo schermo. La serie tv che vede Can Yaman come protagonista. accanto all’attrice-modella italiana Greta Ferro, 29 anni, è stata acquistata in Italia da Mediaset che la trasmetterà sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Si ripeterà la storia del leggendario condottiero ottomano durante il secondo assedio di Vienna, quando Balaban Agha trovò rifugio in Moena in Trentino Alto Adige, e qui scopre che il popolo è oppresso e che la rivolta è dietro l’angolo, ma non c’è nessuno in grado di guidarla.

Mettendo da parte le sue credenze religiose e culturali, le stesse che l’hanno portato ad attaccare i cristiani in Europa, Balaban diventa un faro di speranza e un eroe.

Insieme a Can Yaman, Greta Ferro nei panni di Gloria

El Turco vanta un cast internazionale di primo piano, tra cui anche l’attrice italiana Greta Ferro nei panni dell’intrepida Gloria, che avrà un ruolo cruciale nella vicenda.

La serie tv slitta a marzo 2025 dopo che la sua uscita era stata annunciata a febbraio, e la data di debutto ufficiale è fissata al 21 marzo 2025. Fino a pochi giorni fa, tuttavia, le fan di Can Yaman hanno davvero temuto il peggio. Mediaset ha annunciato all’ultimo minuto l’acquisto della serie.

Non è ancora chiaro se El Turco sarà disponibile già interamente a partire dalla data di debutto o se le puntate saranno settimanali. Se inoltre andrà in onda, divisa in puntate, magari in prima serata su Canale 5. Forse i vertici Mediaset aspettano un po’ prima di capire l’impatto che avrà su Infinity e poi semmai lanciarla su Canale 5.