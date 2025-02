Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, va in onda in prima serata su Rai 1 la terza serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Si inizia alle 20.40 circa, subito dopo PrimaFestival. La fine della puntata è prevista intorno all'1.10 di notte. Ad affiancare Carlo Conti in qualità di co-conduttrici ci saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Sanremo 2025, l’ordine di uscita della terza serata

Questa sera si esibiranno i 14 cantanti che non si sono esibiti ieri ovvero. Di seguito l’ordine di uscita:

1 Clara - Febbre

2 Brunori Sas - L'albero delle noci

3 Sarah Toscano – Amarcord

4 Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

5 Joan Thiele – Eco

6 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

7 Noemi - Se t'innamori muori

8 Olly - Balorda nostalgia

9 Coma Cose – Cuoricini

10 Modà - Non ti dimentico

11 Tony Effe - Damme 'na mano

12 Irama – Lentamente

13 Francesco Gabbani - Viva la vita

14 Gaia - Chiamo io chiami tu

Terza serata Sanremo 2025, chi vota

Per quanto riguarda chi vota nel corso della terza serata di Sanremo 2025 il meccanismo di voto sarà lo stesso della seconda serata ovvero televoto (che peserà per il 50% sul voto complessivo) e voto della giuria delle radio (50%). Al termine delle votazioni saranno annunciate le prime cinque posizioni della classifica provvisoria appena stilata, senza ordine di piazzamento.

Sanremo 2025: Nuove Proposte

Nel corso della terza serata di Sanremo 2025 conosceremo il nome del vincitore della categoria Nuove proposte. Per aggiudicarsi la vittoria si sfideranno Alex Wyse con “Rockstar” e Settembre con “Vertebre”. Gli artisti in questo caso saranno votati da tutte e tre le giurie: televoto (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%), giuria delle radio (33%).

Sanremo 2025, ospiti terza serata

Ospiti della terza serata di Sanremo 2025 saranno i Duran Duran, Edoardo Bennato, Dario D'Ambrosi e gli attori del Teatro Patologico. Iva Zanicchi riceverà il Premio alla Carriera e si esibirà in un medley dei suoi successi. Ermal Meta si esibirà sul Suzuki Stage allestito in piazza Colombo.

Sanremo 2025, a che ora finisce al terza serata

Come già detto la fine della puntata è prevista intorno all'1.10 di notte. Subito dopo toccherà al DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.