Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2025, sala stampa, tv e web hanno votato i 29 big in gara, e nella top 5 sono finiti: Achille Lauro, Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi. Nella seconda serata, invece, il giudizio è stato affidato al pubblico da casa e alle radio, e tra i 14 artisti che si sono esibiti i più votati sono stati: Achille Lauro, Fedez, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi.

Come è accaduto dopo la prima serata, anche ieri Alessandro Cattelan ha accolto al DopoFestival alcuni big, ed ha chiesto loro un commento sulla top 5. Rocco Hunt ha dichiarato di essere d’accordo con la scelta del pubblico e delle radio: “Cosa penso di questa classifica di stasera? Per me è giusta e coerente con i pezzi che ho sentito. Poi è meritocrazia i pezzi ci stanno, inoltre ha deciso anche il pubblico e non si discute. Se hanno deciso questo è bene così”.

Rkomi si è trincerato dietro un “no comment”, perché ha detto di non aver sentito bene le canzoni dei suoi colleghi: “No, non sono abbattuto dall’esclusione. Sapevo bene che brano stavo portando. Poi non è una canzone immediata, però è una canzone a cui tengo. Non so se trovarmi d’accordo o meno, non vorrei essere noioso, però non ho sentito bene tutti i brani. Però ha votato il pubblico e quindi ok. Noi rispetto a voi per giudicare una canzone abbiamo bisogno di più tempo, sappiamo il lavoro che c’è dietro. Poi le canzoni su Spotify sono uscita ieri e sono 30, non è che qui abbiamo tutto questo tempo di ascoltare”.

Marcella Bella ha ammesso di non aver ascoltato i pezzi di Lucio Corsi e Giorgia, ma ha aggiunto che Fedez, Achille Lauro e Simone Cristicchi meritano il loro piazzamento: “Posso commentare a metà. Io non ho sentito la canzone di Lucio Corsi e quella di Giorgia. Quelle di Simone Cristicchi, Fedez e Achille Lauro sì e mi sono piaciute, tutte e tre si meritano di stare in questa classifica. Sono dei bei brani e quindi bravi”.