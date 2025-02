Ieri sera Tony Effe si è esibito sul palco dell’Ariston, ma questa volta senza fondotinta e con tatuaggi e addominali in bella vista ma senza i gioielli che indossa abitualmente. Dopo la sua performance nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, il trapper romano è stato ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo a Rai Radio 2, ed ha sbroccato.

Tony Effe sbrocca a Rai Radio 2: "Sono inca**ato nero!"

Tony Effe si è sfogato e ha rivelato di essere furibondo perché qualcuno gli ha tolto la collana d’oro prima di arrivare sul palco: “Sono arrabbiato adesso. Perché? Mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca***to nero. Mo adesso so ca**i. Sono arrabbiatissimo, sono tanto arrabbiato. Guardate quanto è bella la mia collana, guardatela. Però non scherzo, sono arrabbiato davvero”.

Il trapper ha poi fatto capolino al DopoFestival ed è parso ancora contrariato: “Come sto? Finito, per me Sanremo è finito oggi, fine”. Alessandro Cattelan ha cercato di mettere a suo agio Tony Effe, che si è rilassato: “Ora sto un po’ meglio, ma tra poco devo andare. Come mai ho coperto i tatuaggi la prima serata? Per essere più angelico, tipo prima comunione. Ma poi l’ho fatto anche per rispetto a Sanremo giusto per una sera. Se stasera sono andato meglio e più dritto? Non lo so devo rivedermi. Sono uno molto critico con sé stesso e quindi devo controllare l’esibizione e poi potrò dirlo. Come mai duetterò con Noemi? Perché ho saputo che anche lei voleva fare un omaggio a Califano”.