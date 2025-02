In occasione della terza serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha annunciato la top 5. Ieri a votare erano il pubblico da casa e le radio: “Adesso annunciamo i primi 5 di stasera in ordine randomico, la top five secondo la giuria delle radio e di voi che ci state guardando – ha detto il direttore artistico -. In testa alla classifica provvisoria ci sono i Come Cose, poi anche Brunori Sas, Irama, Olly e c’è anche Francesco Gabbani. Questi sono i nomi di questa sera”.

Francesco Gabbani ha commentato la classifica appena è arrivato al DopoFestival da Alessandro Cattelan: “Sì ho visto della top 5 poco prima di arrivare qui. Effettivamente è bello e sono contento, ma anche stupito. Non me l’aspettavo, perché ci sono così tanti artisti bravi. Sì onestamente è stata una bella sorpresa e sono contento”.

Gli artisti che sono finiti sia nella top 5 stilata dalla sala stampa che in quella ottenuta con i voti del pubblico da casa e della radio sono Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro.

Top 5 terza serata

Coma Cose

Brunori Sas

Irama

Olly

Francesco Gabbani

Top 5 seconda serata

Achille Lauro

Fedez

Giorgia

Lucio Corsi

Simone Cristicchi

Top 5 prima serata

Brunori Sas

Giorgia

Lucio Corsi

Simone Cristicchi

Achille Lauro