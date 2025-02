In occasione del giorno di San Valentino, il Grande Fratello ha organizzato una cena in tugurio per le quattro coppie della Casa. Helena Prestes, Javier Martinez, MariaVittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono finiti, però, a parlare di dinamiche e, in particolare di Iago Garcia. A quel punto si sono creati due schieramenti: da una parte chi ha difeso l’attore spagnolo, dall’altro chi lo accusato di essere uno stratega. Da quel momento, la cena si è trasformata in una battaglia senza quartiere.

I primi a litigare sono stati Alfonso e Mariavittoria. L’ex di Federica Petagna ha accusato la coinquilina di essere tutt’altro che trasparente, ma ha anche aggiunto che ormai l’ha sgamata, circostanza che ha fatto andare su tutte le furie la dottoressa romana: “Ma che ca**o vuoi da me?”. A quel punto, D’Apice ha esagerato dicendo alla Minghetti di “non abbaiare!”: “Sei inacidita. Nun sto pazziann chiù, parla in italiano e non dire le brutte parole! Io valgo cento volte te. E non alzare la voce. Non abbaiare. Non ti rivolgere mai più così a me con queste parolacce. Sei una dottoressa fai la donna educata. Con me è guerra persa”.

Il secondo round ha visto protagonisti Lorenzo e Javier. Il modello milanese ha rimproverato il pallavolista argentino: “Tu dici di me, ma sei il primo a mettere muri e a esagerare quando uno non è d’accordo con te. Abituati che non sono d’accordo con il tuo punto di vista! fa parte della vita, quindi impara. Tu mi hai dato dell’attore e del pagliaccio. Ma attore di cosa? Al massimo dimmi che sono un giocatore”.

Infine, non poteva mancare la catfight tra Shaila e Helena. L’ex velina, nel mezzo di una discussione con la modella brasiliana, l’ha accusata di essere stata la geisha di Spolverato: “Quella devota a Lorenzo eri tu. Quando stavi accanto a lui diventavi un’altra persona”. Non si è fatta attendere la replica della Prestes: “Ma cosa cavolo dici?! Quella che è cambiata sei tu. Non mi paragonare a te!”.

La lite poi si è spostata sul gioco, con la Gatta che ha sottolineato: “Intanto tu sei stata eliminata e io no. Io sono devastata? E certo, sono qui da 5 mesi, tu sei uscita e hai avuto il tempo di fare i massaggi e di farti le unghie. Ma come vedi di hanno buttata fuori. Sei tornata solo perché sei stata miracolata dal Grande Fratello ti ha rivoluta per fare le dinamiche. Tu puoi anche vincere, ma hai già perso!”.

Helena ha poi assestato il colpo finale: “Sono uscita, ma sono anche rientrata! Secondo te perché sono tornata? Significa che qualcuno fuori mi ha rivoluto qui. E tesoro si vede che sei devastata. Pensa a te stessa, che sei volgare e nemmeno te ne accorgi. Vedrai quando uscirai da qui, capirai molte cose, ti accorgerai anche della tua storia con Lorenzo…”.