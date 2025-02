Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella dedicata ai duetti e alle cover, Giorgia e Annalisa hanno trionfato con Skyfall di Adele. La loro esibizione è stata premiata da tutte e tre le giurie (sala stampa, radio e televoto), tranne che da Selvaggia Lucarelli.

Ospite al DopoFestival, la giornalista ha confessato di aver dato zero al duetto: “Giorgia e Annalisa hanno vinto la serata, ma io avevo scritto ore prima: purtroppo sembra una gara di canto. Esibizione algida senza interazione fra le due. Non ho visto contaminazione. Voto 0”.

Bocciato anche Simone Cristicchi, che si è esibito con Amara: “Non mi è piaciuto neanche Simone Cristicchi. Con lui ho avuto un picco glicemico. La canzone che ha portato in gara al Festival di Sanremo è triste. Stasera ha portato la canzone La Cura con la moglie. Troppa roba triste. Non posso dargli che il mio famoso 6“. Giudizio in sospeso, invece, per la collaborazione fra Tony Effe e Noemi: “Tony Effe e Noemi sembravano un po’ Albano e Romina, ma lui nel ruolo di Romina. Lei era Albano che si svociava e lui era Romina che cercava di starle un po’ dietro”.

Ovviamente, per Selvaggia Lucarelli ci sono stati anche dei promossi: “Mi è piaciuto molto Lucio Corsi perché era ad alto rischio macchiettistico, invece è stato molto poetico e romantico, mi è sembrato di vedere una pagina del Piccolo Principe e per questo gli dò 10“. Così come anche: “Mi sono piaciuti Arisa e Irama, Rocco Hunt e Clementino, Francesco Gabbani e Tricarico. Su loro il mio fidanzato ha pianto, io ho visto lui piangere e così ho pianto anche io”.