Gianni Sperti è stato ospite di Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato di amore, del dating show di Maria De Filippi e anche dei suoi ritocchini. Sperti ha ammesso di essersi sottoposto a qualche piccolo intervento, ma ha anche aggiunto di non vedersi cambiato rispetto a quando era più giovane.

“Il trono di Tina riserverà delle belle sorprese. Io non mi metterei sul trono, non credo, non saprei gestirla. Non riesco a fidanzarmi da solo, figurati in televisione. Se mi curo molto esteticamente? Alimentazione e sport, ma non metto mai creme. Chi mi critica dicendo che sono cambiato molto negli anni? Io non mi vedo così cambiato. Cosa devo rispondere a queste persone? Mi espongo in televisione, poi uno magari si fa dei ritocchini, io li ho fatti, a qualcuno può piacere e ad altri no. Mi metto in vetrina e ci sta che parlino, se non volessi giudizi non mi metterei in esposizione. Ecco una mia foto da giovane, cosa ho di diverso? Il naso lì non era rotto, perché io non l’ho mai rifatto, si è rotto. Però non ho nulla da dire, non me ne frega nulla”.

Gianni Sperti ha anche raccontato di un momento in cui si stava perdendo, in cui non dormiva e di quando ha messo a rischio il suo lavoro. In un’occasione, infatti, l’ex ballerino non si è presentato al consueto orario negli studi di Uomini e Donne, facendo preoccupare la redazione. “Quel giorno dormivo, non stavo bene, Ida della redazione si è spaventata, ha avuto paura perché non ero arrivato, non rispondevo al telefono, così ha mandato un autista a casa mia. Non rispondevo al citofono così l’autista ha sfondato la porta, mi ha portato in studio e in 5 minuti mi hanno preparato. Sono arrivato veramente cinque minuti prima della registrazione a Uomini e Donne. Questo perché non dormivo. Andavo in giro, andavo a ballare, andavo a divertirmi, c’è stato un periodo in cui mi sono ribellato. Non stavo bene, conosco anche le nottate brave. Però mi ricordo che in macchina con gli amici mi addormentavo, poi una volta a casa non riuscivo a dormire. Succedeva che mi addormentassi più tardi e in quel pomeriggio non mi sono svegliato.

Tornati questi piccoli momenti di ansia, che sono leggeri e circoscritti… ne ho parlato con lo psicoanalista. Secondo lui io sono alla ricerca dell’amore, crede che io abbia questi momenti di ansia perché sto riassaporando quei momenti iniziali fatti di scambio. I messaggi, il buongiorno, il cuoricino. Se ho un nuovo amore? Non sono ancora farfalle, sono bruchi, aspettiamo un attimo!”.