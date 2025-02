Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad una rivelazione sul Grande Fratello. Il conduttore ha dichiarato che gli è stato proibito di parlare di Jovanotti, nonostante all’interno della Casa ci fosse Bernardo Cherubini, fratello del cantante.

Signorini ha detto di non aver ancora capito come mai gli sia stato impedito di parlare di Jovanotti: “A proposito di Sanremo e di Jovanotti, dalla casa del Grande Fratello è appena uscito Bernardo. Vi faccio una rivelazione. Sapete che era proibito nominare Jovanotti? Io avevo il tassativo che non si poteva parlare del fratello di Bernardo, di Jovanotti. Infatti ho chiesto dietro le quinte ‘ma scusate, abbiamo preso il fratello di Jovanotti per che cosa? Non ho capito, fatemelo capire voi”. Uno si presenta come il fratello di Jovanotti e poi non si può parlare di Jovanotti e io non posso tirarlo in ballo. Ancora oggi devo capire il perché. Eppure c’erano anche dei gossip da cavalcare”.

Al riguardo, alcune curiosità sono state svelate anche da Valerio Palmieri, il giornalista che ha fatto l’intervista a Cherubini: “Tra l’altro io ho fatto l’intervista a Bernardo Cherubini per Chi e lui mi ha detto delle cose che io poi ho aggiustato. Perché lui diceva molto di più. Quindi immagino Alfonso che anche a te avrà detto molto di più. Era un po’ avvelenato con il fratello. Mi ha detto che lui e il Jovanotti hanno un modo di comunicare molto diverso, lui affronta le cose e Lorenzo invece evita i conflitti. E mi ha detto che gli ha mandato una mail, ma che Jovanotti non gli ha risposto”.