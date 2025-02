Hande Ercel e Hakan Sabancı: è finito l’amore tra i due dopo i baci con Baris?

Prende piede nelle ultime ore una notizia che ha "acceso" il web e, più in particolare, i fan di Hande Ercel e Hakan Sabanci. In molti sostengono che Hakan non abbia sopportato le scene del film tra la sua donna e Baris, in Lascialo al vento.

Ad alimentare la rottura anche l’assenza di post per San Valentino da parte di Ercel e lo stesso vale per Hakan Sabanci. Dopo tutte queste fughe di notizie, l’attore ha deciso di parlare e smentire il tutto.

Ospite del programma Parliamo, alla domanda sulla ipotesi di rottura con Hande, Hakan, ha così risposto: "Non esiste una cosa del genere. Le voci sono false. I fan stanno fantasticando troppo, addirittura pensare che le scene mi abbiano dato fastidio".

La risposta di Gupse Ozay, la moglie di Baris

Stesse domande sull'argomento sono state poste anche alla moglie di Barıs Arduc, Gupse Ozay. L'attrice ha detto: “Ho visto il film con Barıs e mi è piaciuto molto. Eravamo già insieme durante le riprese a Cesme. Hande ha recitato in modo incredibile, anch'io amo moltissimo mio marito".

Ozay ha risposto ai giornalisti che hanno riportato i messaggi degli utenti sui social media: “Che Dio dia pazienza a Gupse Ozay e Hakan Sabancı, troppo perfetti insieme, una bella coppia”.

E mentre si cerca di placare questa indiscrezione, arriva in Turchia una notizia inaspettata nel mondo del cinema che ancora una volta riguarda Hande. Ketche, il regista di Cranberry Sherbet ha choccato i suoi fan con il suo abbandono alla serie tv. Il nuovo progetto di Ketche (Hakan Kırvavaç) era stato già annunciato. Doveva essere il regista del nuovo film di Hande Ercel. Ketche sarà sostituito da Aydın Bulut, il nuovo regista di Cranberry Sherbet.