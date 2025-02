Fedez ha deciso di tornare al Festival di Sanremo (dopo l’esperienza in coppia con Francesca Michielin) proprio nel momento in cui, per via dell’enorme esposizione mediatica degli ormai ex Ferragnez, la musica per lui era passata in secondo piano. Tuttavia, che qualcosa non andasse lo si era compreso durante Sarà Sanremo andato in onda lo scorso dicembre, quando il rapper è parso decisamente poco a suo agio, per poi scoprire del crollo emotivo che ha avuto nella sua camera d’albergo.

Il noto youtuber Alessandro Della Giusta ha seguito Fedez per dieci giorni, a partire dalle prove di Sanremo per poi arrivare alla serata conclusiva del Festival. Della Giusta ha anche mostrato la crisi ha portato Federico ad un passo dl ritiro dalla kermesse canora.

Fedez ad un passo dal ritiro dal Festival di Sanremo

“Arrivo sotto casa di Federico, pronto per le prove, ma c’è qualcosa che non quadra. Il suo umore non è dei migliori e conoscendolo da un po’ so che c’è qualcosa che non va. Lui era a tanto così da abbandonare il Festival. Nel viaggio da Milano a Sanremo ha alternato momenti di euforia per l’evento a down totali e tristezza. Nei giorni successivi mi ha mandato un vocale dove mi ha detto: “Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo. Io non sono più nelle condizioni e non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi”. E mi ha anche detto “Bro è ovvio che mi devo ritirare. Cosa faccio? Il motivo l’avrete capito, erano i video di Fabrizio Corona su lui e Chiara, che da una parte stavano distogliendo l’attenzione dalla musica e dall’altra rovinando ancora di più un rapporto tra ex già teso. A soli due giorni dal Festival dopo un crollo era certo di mollare”.