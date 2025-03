Sono ormai diverse edizioni che i fandom influenzano le sorti dei concorrenti del Grande Fratello tra alleanze trasversali e vendette, ma adesso la misura sembra essere colma. Il pubblico generalista non si sente più rappresentato e non c’è neanche più quella sana tensione in attesa di scoprire l’esito dei televoti. Basta, infatti, farsi un rapido giro su X (ex Twitter) subito dopo le Nomination per leggere chi sarà la prossima vittima dell’alleanza tra fandom. Per questo motivo, molti telespettatori hanno deciso di contattare il Codacons, che è intervenuto con un comunicato.

Il Codacons interviene contro lo strapotere dei fandom

“Molti fan del Grande Fratello hanno reagito negativamente in seguito ai recenti avvenimenti e alle decisioni prese all’interno della casa, sollevando dubbi sul sistema del televoto. Numerosi telespettatori del Grande Fratello stanno inviando in queste ore segnalazioni circa i risultati del televoto che ha visto quali primi finalisti del programma Mediaset Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Molti fan del programma hanno reagito negativamente in seguito ai recenti avvenimenti e alle decisioni prese all’interno della casa, sollevando dubbi sul sistema del televoto e la sua correttezza.

Tramite ‘Reality Shock’, la piattaforma lanciata dal Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt), dedicata appositamente ai telespettatori indignati e stanchi di osservare passivamente le irregolarità che accadono all’interno della casa, è possibile segnalare problemi e scorrettezze connesse alla presente edizione del Grande Fratello”.