Chiara Ferragni ha deciso di querelare Fabrizio Corona dopo le rivelazioni di quest’ultimo sul conto dell’imprenditrice digitale.

L’ex moglie di Fedez, dopo un periodo di pausa dovuto prima al “Pandoro-gate” e poi alla separazione dal rapper, ha ripreso in mano la sua attività da influencer, e in questi giorni ha partecipato attivamente alla Milano Fashion Week. Ed è proprio qui, al termine della sfilata di Giuseppe Di Morabito, che Chiara Ferragni è stata intercettata dal programma di Rai 3, “Lo stato delle cose”, condotto da Massimo Giletti.

L’imprenditrice ha esordito parlando del “Pandoro-gate”: “Sto molto bene. Come mi si sto preparando all’udienza di settembre? Bene, sono serena, non ho fatto niente alla fine”.

La Ferragni ha poi detto la sua sulle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona, che nel podcast Falsissimo ha svelato che l’influencer avrebbe avuto dei flirt con Naska e Achille Lauro: “Ho querelato Fabrizio Corona, l’ha detto anche lui. Il motivo? Per le falsità che ha detto. Basta così”.

Era stato lo stesso ex re dei paparazzi ad aver preannunciato qualche giorno fa di aver sentito l’avvocato proprio a “causa” della Ferragni: “Stamattina mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy”.